Milano 27-gen
45.440 0,00%
Nasdaq 27-gen
25.940 +0,88%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 27-gen
10.208 0,00%
Francoforte 27-gen
24.894 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +2,21%

Hang Seng a 27.725,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +2,21%
Indice Hang Seng +2,21% a quota 27.725,25 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```