Milano 27-gen
45.440 +1,09%
Nasdaq 27-gen
25.940 +0,88%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 27-gen
10.208 +0,58%
Francoforte 27-gen
24.894 -0,15%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 27.126,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 27.126,95 in apertura.
Condividi
```