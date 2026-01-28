Milano
27-gen
45.440
+1,09%
Nasdaq
27-gen
25.940
+0,88%
Dow Jones
27-gen
49.003
-0,83%
Londra
27-gen
10.208
+0,58%
Francoforte
27-gen
24.894
-0,15%
Mercoledì 28 Gennaio 2026, ore 04.33
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 27.126,95 punti
In breve
,
Finanza
28 gennaio 2026 - 02.38
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 27.126,95 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,04%)
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (0%)
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,09%)
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,1%)
Altre notizie
Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dell'1,07%
Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dello 0,81%
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,05%)
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,08%
Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,55%
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dello 0,70%
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto