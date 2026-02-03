Milano 11:33
46.436 +0,94%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:33
10.329 -0,12%
Francoforte 11:33
24.900 +0,41%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,13%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 26.810,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,13%)
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,13% e archivia gli scambi a 26.810,08 punti.
Condividi
```