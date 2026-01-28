Energia, investimenti delle grandi utility italiane in crescita con focus su reti, rinnovabili e storage

Accenture

(Teleborsa) - Ilsta affrontando unache riguarda non solo l'incremento della capacità di generazione da fonti rinnovabili, ma soprattutto lo: sistemi di flessibilità, stoccaggio, demand response, meccanismi di lungo termine e strumenti di preparedness per la gestione delle crisi. Parallelamente, il quadro regolatorio e di policy è in evoluzione, con interventi mirati alla semplificazione autorizzativa, alla ridefinizione degli incentivi e all'integrazione tra politiche energetiche, industriali e sociali. È quanto emerge dal Rapporto Utilities 2026, presentato oggi a Milano durante la CFO Utilities Conference organizzata da AGICI, in collaborazione conAll'interno di questo scenario complesso, le. Da operatori prevalentemente focalizzati sulla fornitura di energia, si stanno trasformando in attori chiave dell'equilibrio del sistema, chiamati a garantire continuità del servizio, sicurezza degli approvvigionamenti, flessibilità operativa e contributo agli obiettivi di decarbonizzazione.Le multiutility italiane (lo studio considera, AGSM AIM,, Plures) hanno investito complessivamente circa 5 miliardi di euro nel, segnando una diminuzione del 14% rispetto al 2024. La variazione è principalmente dovuta alla diminuzione degli investimenti totali di A2A (-39%), riconducibile prevalentemente alle operazioni di acquisizione di Duereti avvenute nel 2024. Facendo riferimento solo al dato degli investimenti organici totali, invece, gli investimenti sono cresciuti del 10% rispetto al 2024. Considerando l'andamento per azienda, nel 2025 rispetto all'anno precedente si stimano in diminuzione gli investimenti di AGSM AIM (-4%) e in aumento quelli di Hera (+21%) e Iren (+8%).Per ilsi prevedono investimenti totali da parte delle multiutility pari a 25 miliardi di euro. Nel dettaglio, gli investimenti previsti per il periodo 2026-2028 corrispondono a circa 18 miliardi di euro, mentre per il periodo 2029-2030 corrispondono a 6,7 miliardi di euro. Le risorse saranno destinate maggiormente alle aree reti (32%), generazione (20%), idrico (18%) e ambiente (15%), e in misura minore alla Business Unit mercato (8%) e ai data center (4%).Per l'anno, gli investimenti complessivi di Gruppi Energetici (, Alperia, CVA, Dolomiti Energia,) ammontano a circa 7,8 miliardi di euro, in aumento di circa il 16% rispetto a quelli registrati nel 2024. Gli aumenti riguardano principalmente Dolomiti Energia (+187%) al netto delle acquisizioni realizzate nel 2024, Alerion (+30%) e CVA (+20%). Sono diminuiti invece gli investimenti di Edison (-18%). Degli investimenti complessivi previsti, l'81% è attribuibile a Enel, con investimenti stimati intorno ai 6,3 miliardi di euro.Per ili Gruppi Energetici prevedono investimenti pari a circa 25,1 miliardi di euro, di cui il 63% riferito a Enel, il 21% a Edison e la restante parte distribuita tra le restanti aziende del campione. Se si considerano gli investimenti programmati fino al 2030, il totale aumenta a circa 29 miliardi di euro, in gran parte dovuto agli investimenti di Edison e di Dolomiti Energia, quali unici operatori ad aver pianificato investimenti oltre il 2028.prevedono il proseguimento delle attività avviate nei primi 9 mesi del 2025. I Gruppi continueranno a sviluppare capacità FER, ad ammodernare e manutenere le reti e a sviluppare sistemi di storage. Infatti, il 44% degli investimenti sarà destinato alla Business Unit reti, seguita dalle FER (20%).Gli investimenti stimati dagli Operatori di Rete () per ilsono pari a circa 7,9 miliardi di euro, con un aumento del 21% rispetto agli investimenti totali del 2024 (6,5 miliardi di euro). La variazione maggiore riguarda Ascopiave (+540%) a seguito dell'operazione di acquisizione del 100% di AP Reti Gas North. Risultano in crescita anche gli investimenti di Italgas (+35%) e Terna (+23%). Snam registra investimenti in linea con quelli del precedente anno.Gli investimenti pianificati per ildagli Operatori di Rete sono pari a circa 27 miliardi di euro. Tale importo ammonta a circa 37 miliardi di euro di investimenti al 2031 se si considerano gli investimenti programmati di Snam al 2029 e di Italgas al 2031.