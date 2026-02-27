Milano 13:05
47.466 +0,08%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 13:05
10.895 +0,44%
Francoforte 13:05
25.332 +0,17%

Piazza Affari: si muove a passi da gigante Alerion Clean Power

Brilla la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che passa di mano con un aumento del 3,90%.
