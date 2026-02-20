Milano 12:40
AEB (Gruppo A2A) aggiorna il piano industriale con 460 milioni di investimenti al 2035
(Teleborsa) - AEB, società del Gruppo A2A, ha aggiornato il Piano Industriale al 2035 con 460 milioni di euro di investimenti complessivi, di cui 230 milioni destinati alla Brianza, con l’obiettivo di rafforzare reti, rinnovabili e servizi ambientali.

Il Piano prevede una crescita media dell’EBITDA del 3% annuo, fino a 96 milioni di euro al 2035, e 160 milioni di dividendi cumulati nell’arco di Piano. Confermata l’accelerazione sulle rinnovabili, con un obiettivo di 115 MW di capacità fotovoltaica installata, e il rafforzamento delle attività nell’economia circolare.

L’annuncio è arrivato nel corso della terza Conferenza del Territorio, tenutasi nei giorni scorsi presso la sede di RetiPiù a Desio: un’occasione di confronto con i Comuni soci sul ruolo di AEB nella transizione energetica e nell’economia circolare della Brianza. Ad aprire i lavori è stato il presidente di AEB, Massimiliano Riva, che ha ribadito il valore del modello pubblico-privato rafforzato dalla partnership con A2A.

Presenti all’incontro anche i vertici del Gruppo A2A. Il presidente di A2A Roberto Tasca ha sottolineato come il modello AEB-A2A integri radicamento territoriale e solidità di un grande gruppo quotato, garantendo capacità di investimento e continuità nel tempo a beneficio dei Comuni soci. L’amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini, ha invece presentato l’aggiornamento del Piano Industriale del Gruppo A2A al 2035, con un focus su rinnovabili, elettrificazione dei consumi, rafforzamento delle reti, economia circolare e data center. Un quadro strategico all’interno del quale si inserisce il percorso di crescita di AEB.

"L’aggiornamento del Piano al 2035 conferma una visione industriale che nasce dal territorio e per il territorio – ha commentato Annamaria Arcudi, AD di AEB -. Oltre alla crescita nelle rinnovabili e al potenziamento delle reti per sostenere l’elettrificazione dei consumi, riteniamo strategico il tema della gestione dei rifiuti in Brianza. La presenza di Gelsia Ambiente rappresenta un asset
fondamentale: la società è pronta a fare la sua parte con investimenti e programmi che guardano almeno al 2035, in un’ottica di maggiore qualità del servizio, recupero di materia e partecipazione competitiva alle gare. Il rafforzamento dell’economia circolare completa un piano che vuole generare valore per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni, accompagnandole con servizi più moderni, digitalizzati e sostenibili".




