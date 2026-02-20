AEB (Gruppo A2A) aggiorna il piano industriale con 460 milioni di investimenti al 2035

A2A

(Teleborsa) -, società del Gruppo, ha aggiornato ilcon, di cui, con l’obiettivo di rafforzare reti, rinnovabili e servizi ambientali.Il Piano prevede una, fino a 96 milioni di euro al 2035, enell’arco di Piano. Confermata l’, con un obiettivo di 115 MW di capacità fotovoltaica installata, e il rafforzamento delle attività nell’economia circolare.L’annuncio è arrivato nel corso della terza, tenutasi nei giorni scorsi presso la sede di RetiPiù a Desio: un’occasione di confronto con i Comuni soci sul ruolo di AEB nella transizione energetica e nell’economia circolare della Brianza. Ad aprire i lavori è stato il, che ha ribadito il valore del modello pubblico-privato rafforzato dalla partnership con A2A.Presenti all’incontro anche i vertici del Gruppo A2A. Ilha sottolineato come il modello AEB-A2A integri radicamento territoriale e solidità di un grande gruppo quotato, garantendo capacità di investimento e continuità nel tempo a beneficio dei Comuni soci. L’, ha invece presentato l’aggiornamento del Piano Industriale del Gruppo A2A al 2035, con un focus su rinnovabili, elettrificazione dei consumi, rafforzamento delle reti, economia circolare e data center. Un quadro strategico all’interno del quale si inserisce il percorso di crescita di AEB."L’aggiornamento del Piano al 2035 conferma una visione industriale che nasce dal territorio e per il territorio – ha commentato-. Oltre alla crescita nelle rinnovabili e al potenziamento delle reti per sostenere l’elettrificazione dei consumi, riteniamo strategico il tema della. La presenza dirappresenta un assetfondamentale: la società è pronta a fare la sua parte con investimenti e programmi che guardano almeno al 2035, in un’ottica di maggiore qualità del servizio, recupero di materia e partecipazione competitiva alle gare. Ilcompleta un piano che vuole generare valore per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni, accompagnandole con servizi più moderni, digitalizzati e sostenibili".