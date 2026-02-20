AEB (Gruppo A2A) aggiorna il piano industriale con 460 milioni di investimenti al 2035

(Teleborsa) - AEB
, società del Gruppo A2A
, ha aggiornato il Piano Industriale al 2035
con 460 milioni di euro di investimenti complessivi
, di cui 230 milioni destinati alla Brianza
, con l’obiettivo di rafforzare reti, rinnovabili e servizi ambientali.
Il Piano prevede una crescita media dell’EBITDA del 3% annuo
, fino a 96 milioni di euro al 2035, e 160 milioni di dividendi cumulati
nell’arco di Piano. Confermata l’accelerazione sulle rinnovabili
, con un obiettivo di 115 MW di capacità fotovoltaica installata, e il rafforzamento delle attività nell’economia circolare.
L’annuncio è arrivato nel corso della terza Conferenza del Territorio
, tenutasi nei giorni scorsi presso la sede di RetiPiù a Desio: un’occasione di confronto con i Comuni soci sul ruolo di AEB nella transizione energetica e nell’economia circolare della Brianza. Ad aprire i lavori è stato il presidente di AEB, Massimiliano Riva
, che ha ribadito il valore del modello pubblico-privato rafforzato dalla partnership con A2A.
Presenti all’incontro anche i vertici del Gruppo A2A. Il presidente di A2A Roberto Tasca
ha sottolineato come il modello AEB-A2A integri radicamento territoriale e solidità di un grande gruppo quotato, garantendo capacità di investimento e continuità nel tempo a beneficio dei Comuni soci. L’amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini
, ha invece presentato l’aggiornamento del Piano Industriale del Gruppo A2A al 2035, con un focus su rinnovabili, elettrificazione dei consumi, rafforzamento delle reti, economia circolare e data center. Un quadro strategico all’interno del quale si inserisce il percorso di crescita di AEB.
"L’aggiornamento del Piano al 2035 conferma una visione industriale che nasce dal territorio e per il territorio – ha commentato Annamaria Arcudi, AD di AEB
-. Oltre alla crescita nelle rinnovabili e al potenziamento delle reti per sostenere l’elettrificazione dei consumi, riteniamo strategico il tema della gestione dei rifiuti in Brianza
. La presenza di Gelsia Ambiente
rappresenta un asset
fondamentale: la società è pronta a fare la sua parte con investimenti e programmi che guardano almeno al 2035, in un’ottica di maggiore qualità del servizio, recupero di materia e partecipazione competitiva alle gare. Il rafforzamento dell’economia circolare
completa un piano che vuole generare valore per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni, accompagnandole con servizi più moderni, digitalizzati e sostenibili".