Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:00
24.624 -0,08%
Dow Jones 20:00
47.115 -0,81%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: al centro degli acquisti Alerion Clean Power

Migliori e peggiori, In breve
Brillante rialzo per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,48%.
