Le utility europee incrementano gli investimenti in rinnovabili nonostante il "greenlash"

Enel

Iberdrola

EDP

RWE

Engie

(Teleborsa) - Lerimangono, nonostante il venir meno dell'impulso politico e normativo per la transizione green, mentre cresce l'urgenza di investimenti per migliorare la sicurezza energetica e soddisfare la crescente domanda. Lo afferma Scope Ratings in un report sul tema."Le utility europee stanno raddoppiando gli investimenti in energia green - afferma Marco Romeo, Associate Director di Scope Ratings -dimostrano comein conto capitale nonostante la "spinta verde" di politici e aziende".La ricerca evidenzia che l'impennata dei prezzi del petrolio e del gas naturale con lo scoppio della guerra in Medio Oriente ha nuovamente evidenziato la, data la sua dipendenza dalle importazioni di gas. Mentre la sicurezza energetica preoccupa sempre di più le capitali europee, i decisori politici si trovano ad affrontare una crescente resistenza - il cosiddetto "" - da parte dell'industria e di alcuni governi nazionali, che vorrebbero allentare le normative ambientali dell'UE e il mercato del carbonio per contribuire a ridurre i prezzi dell'energia.Tuttavia, per le utility elettriche, la, con un aumento previsto di 1,4 volte a livello globale tra il 2024 e il 2035, trainata dalla mobilità elettrica (+4x), dall'intelligenza artificiale e dai data center (+3x), dall'elettrificazione industriale (+30%) e dall'automazione residenziale (+30%), secondo Enel. In Europa, la domanda crescerà di almeno il 50% entro il 2035, trainata dall'informatica, dai veicoli elettrici e dalle pompe di calore, secondo Iberdrola."Questo è il contesto in cui Enel e Iberdrola, due delle più grandi utility integrate d'Europa, hanno deciso di riaffermare il loro impegno negli investimenti nelle energie rinnovabili e nelle reti attraversoche aumentano gli investimenti e potenziano le infrastrutture a basse emissioni di carbonio", afferma Herta Loka, Associate Director di Scope. Anche la portoghesee le tedesche EnBW estanno investendo in modo significativo, sebbene la francesee la tedesca Uniper costituiscano delle eccezioni."Le", afferma Loka. Per Enel e Iberdrola, l'intensificazione degli investimenti è supportata da bilanci solidi, piani di finanziamento disciplinati e flussi di cassa visibili, il che comporta un rischio minimo per i rating. Strategicamente, le scelte delle due utility rafforzano il posizionamento di merito e riducono l'esposizione al carbonio, migliorando la resilienza del portafoglio e la sostenibilità dei flussi di cassa. "Ciò è coerente con il nostro lavoro più ampio nel settore, che dimostra come l'aumento delle energie rinnovabili e delle reti migliori i profili di rischio aziendale anche quando aumentano le spese in conto capitale", afferma Loka.