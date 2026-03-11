Le utility europee incrementano gli investimenti in rinnovabili nonostante il "greenlash"

(Teleborsa) - Le utility elettriche integrate europee
rimangono impegnate a investire massicciamente nelle energie rinnovabili
, nonostante il venir meno dell'impulso politico e normativo per la transizione green, mentre cresce l'urgenza di investimenti per migliorare la sicurezza energetica e soddisfare la crescente domanda. Lo afferma Scope Ratings in un report sul tema.
"Le utility europee stanno raddoppiando gli investimenti in energia green - afferma Marco Romeo, Associate Director di Scope Ratings - Enel
e Iberdrola
dimostrano come la sicurezza energetica e la domanda di elettricità stiano guidando gli investimenti
in conto capitale nonostante la "spinta verde" di politici e aziende".
La ricerca evidenzia che l'impennata dei prezzi del petrolio e del gas naturale con lo scoppio della guerra in Medio Oriente ha nuovamente evidenziato la vulnerabilità dell'Europa agli shock energetici esterni
, data la sua dipendenza dalle importazioni di gas. Mentre la sicurezza energetica preoccupa sempre di più le capitali europee, i decisori politici si trovano ad affrontare una crescente resistenza - il cosiddetto "greenlash
" - da parte dell'industria e di alcuni governi nazionali, che vorrebbero allentare le normative ambientali dell'UE e il mercato del carbonio per contribuire a ridurre i prezzi dell'energia.
Tuttavia, per le utility elettriche, la domanda di elettricità continua a crescere inesorabilmente
, con un aumento previsto di 1,4 volte a livello globale tra il 2024 e il 2035, trainata dalla mobilità elettrica (+4x), dall'intelligenza artificiale e dai data center (+3x), dall'elettrificazione industriale (+30%) e dall'automazione residenziale (+30%), secondo Enel. In Europa, la domanda crescerà di almeno il 50% entro il 2035, trainata dall'informatica, dai veicoli elettrici e dalle pompe di calore, secondo Iberdrola.
"Questo è il contesto in cui Enel e Iberdrola, due delle più grandi utility integrate d'Europa, hanno deciso di riaffermare il loro impegno negli investimenti nelle energie rinnovabili e nelle reti attraverso ambiziosi piani strategici pluriennali
che aumentano gli investimenti e potenziano le infrastrutture a basse emissioni di carbonio", afferma Herta Loka, Associate Director di Scope. Anche la portoghese EDP
e le tedesche EnBW e RWE
stanno investendo in modo significativo, sebbene la francese Engie
e la tedesca Uniper costituiscano delle eccezioni.
"Le implicazioni sul credito sono modeste
", afferma Loka. Per Enel e Iberdrola, l'intensificazione degli investimenti è supportata da bilanci solidi, piani di finanziamento disciplinati e flussi di cassa visibili, il che comporta un rischio minimo per i rating. Strategicamente, le scelte delle due utility rafforzano il posizionamento di merito e riducono l'esposizione al carbonio, migliorando la resilienza del portafoglio e la sostenibilità dei flussi di cassa. "Ciò è coerente con il nostro lavoro più ampio nel settore, che dimostra come l'aumento delle energie rinnovabili e delle reti migliori i profili di rischio aziendale anche quando aumentano le spese in conto capitale", afferma Loka.(Foto: Marek Piwnicki on Unsplash)