Le utility europee incrementano gli investimenti in rinnovabili nonostante il "greenlash"

La ricerca di Scope Ratings

Economia, Energia, Rating
Le utility europee incrementano gli investimenti in rinnovabili nonostante il "greenlash"
(Teleborsa) - Le utility elettriche integrate europee rimangono impegnate a investire massicciamente nelle energie rinnovabili, nonostante il venir meno dell'impulso politico e normativo per la transizione green, mentre cresce l'urgenza di investimenti per migliorare la sicurezza energetica e soddisfare la crescente domanda. Lo afferma Scope Ratings in un report sul tema.

"Le utility europee stanno raddoppiando gli investimenti in energia green - afferma Marco Romeo, Associate Director di Scope Ratings - Enel e Iberdrola dimostrano come la sicurezza energetica e la domanda di elettricità stiano guidando gli investimenti in conto capitale nonostante la "spinta verde" di politici e aziende".

La ricerca evidenzia che l'impennata dei prezzi del petrolio e del gas naturale con lo scoppio della guerra in Medio Oriente ha nuovamente evidenziato la vulnerabilità dell'Europa agli shock energetici esterni, data la sua dipendenza dalle importazioni di gas. Mentre la sicurezza energetica preoccupa sempre di più le capitali europee, i decisori politici si trovano ad affrontare una crescente resistenza - il cosiddetto "greenlash" - da parte dell'industria e di alcuni governi nazionali, che vorrebbero allentare le normative ambientali dell'UE e il mercato del carbonio per contribuire a ridurre i prezzi dell'energia.

Tuttavia, per le utility elettriche, la domanda di elettricità continua a crescere inesorabilmente, con un aumento previsto di 1,4 volte a livello globale tra il 2024 e il 2035, trainata dalla mobilità elettrica (+4x), dall'intelligenza artificiale e dai data center (+3x), dall'elettrificazione industriale (+30%) e dall'automazione residenziale (+30%), secondo Enel. In Europa, la domanda crescerà di almeno il 50% entro il 2035, trainata dall'informatica, dai veicoli elettrici e dalle pompe di calore, secondo Iberdrola.

"Questo è il contesto in cui Enel e Iberdrola, due delle più grandi utility integrate d'Europa, hanno deciso di riaffermare il loro impegno negli investimenti nelle energie rinnovabili e nelle reti attraverso ambiziosi piani strategici pluriennali che aumentano gli investimenti e potenziano le infrastrutture a basse emissioni di carbonio", afferma Herta Loka, Associate Director di Scope. Anche la portoghese EDP e le tedesche EnBW e RWE stanno investendo in modo significativo, sebbene la francese Engie e la tedesca Uniper costituiscano delle eccezioni.

"Le implicazioni sul credito sono modeste", afferma Loka. Per Enel e Iberdrola, l'intensificazione degli investimenti è supportata da bilanci solidi, piani di finanziamento disciplinati e flussi di cassa visibili, il che comporta un rischio minimo per i rating. Strategicamente, le scelte delle due utility rafforzano il posizionamento di merito e riducono l'esposizione al carbonio, migliorando la resilienza del portafoglio e la sostenibilità dei flussi di cassa. "Ciò è coerente con il nostro lavoro più ampio nel settore, che dimostra come l'aumento delle energie rinnovabili e delle reti migliori i profili di rischio aziendale anche quando aumentano le spese in conto capitale", afferma Loka.

(Foto: Marek Piwnicki on Unsplash)
