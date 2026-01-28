Milano 12:10
Francoforte: andamento sostenuto per Traton
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Traton, con una variazione percentuale del 3,54%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Traton mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,11%, rispetto a +2,95% del Germany MDAX).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 33,27 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 31,95. L'equilibrata forza rialzista di Traton è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 34,59.

