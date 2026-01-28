Milano 12:11
Kering scivola in fondo al mercato di Parigi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto la multinazionale del lusso, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,06%.

La tendenza ad una settimana di Kering è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico del colosso del lusso mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 256,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 265,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 253,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
