GSK acquisirà RAPT Therapeutics per 2,2 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, colosso britannico della biofarmaceutica, ha stipulato undi, azienda biofarmaceutica statunitense in fase clinica quotata al Nasdaq e dedicata allo sviluppo di nuove terapie per i pazienti affetti da malattie infiammatorie e immunologiche. L'acquisizione, un anticorpo monoclonale anti-immunoglobulina E (IgE) a lunga durata d'azione, attualmente in fase IIb di sviluppo clinico per la protezione contro gli allergeni alimentari.In base ai termini dell'accordo, GSK pagherà agli azionisti di RAPT Therapeutics 58,00 dollari per azione al closing, per un. Al netto della liquidità acquisita, l'investimento iniziale stimato di GSK è di 1,9 miliardi di dollari. L'operazione conferisce a GSK i diritti globali sul programma ozureprubart, escludendo Cina continentale, Macao, Taiwan e Hong Kong. GSK sarà inoltre responsabile del pagamento di milestone e royalty per ozureprubart dovuti al partner di RAPT, Shanghai Jeyou Pharmaceutical Co., Ltd., in base al successo dell'operazione.L'attuale trattamento anti-IgE per le allergie alimentari prevede iniezioni ogni 2-4 settimane, il che può rappresentare un onere significativo, soprattutto perché la maggior parte dei pazienti è costituita da bambini. Il, pari a ogni 12 settimane, contribuendo a migliorare l'aderenza terapeutica e gli esiti clinici per i pazienti."L'aggiunta di ozureprubart aggiunge un altro promettente nuovo trattamento, potenzialmente best-in-class, alla pipeline di GSK - ha commentato- Le allergie alimentari causano gravi ripercussioni sulla salute dei pazienti, con i trattamenti esistenti che richiedono iniezioni anche ogni 2 settimane. Ozureprubart offre l'opportunità di offrire una protezione prolungata ai pazienti con una somministrazione ogni 12 settimane, ed è in linea con il nostro approccio volto ad acquisire asset che puntano a target validati e laddove vi sia un chiaro bisogno medico insoddisfatto".