Londra: scambi al rialzo per GSK

(Teleborsa) - Bene l', con un rialzo dell'1,84%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 18,68 sterline. Primo supporto visto a 18,29. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 18,04.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)