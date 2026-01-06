Londra: scambi al rialzo per GSK

(Teleborsa) - Bene l'azienda biofarmaceutica
, con un rialzo dell'1,84%.
Il movimento di GSK
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di GSK
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 18,68 sterline. Primo supporto visto a 18,29. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 18,04.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)