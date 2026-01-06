Milano 14:49
Londra: scambi al rialzo per GSK

(Teleborsa) - Bene l'azienda biofarmaceutica, con un rialzo dell'1,84%.

Il movimento di GSK, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di GSK. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 18,68 sterline. Primo supporto visto a 18,29. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 18,04.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
