GSK, accordo con Pfizer e Shionogi per la partecipazione in ViiV Healthcare

(Teleborsa) - GSK
e la giapponese Shionogi
hanno raggiunto un accordo con Pfizer
per la sostituzione della partecipazione economica dell'11,7% in ViiV Healthcare
- azienda specializzata nell'HIV - attualmente detenuta da Pfizer con un investimento di Shionogi.
A seguito della transazione, che dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2026, Shionogi aumenterà
la sua partecipazione in ViiV Healthcare al 21,7%. GSK manterrà
la sua partecipazione economica di maggioranza del 78,3%.
Secondo l'accordo, ViiV Healthcare emetterà nuove azioni a favore di Shionogi
per un corrispettivo di 2,125 miliardi di dollari e annullerà la partecipazione di Pfizer
per un corrispettivo di 2,125 miliardi di dollari e annullerà la partecipazione di Pfizer in ViiV Healthcare. Pfizer riceverà 1,875 miliardi di dollari e GSK riceverà un dividendo speciale di 0,250 miliardi di dollari (pagabile in GBP).