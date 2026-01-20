Milano 17:35
GSK, accordo con Pfizer e Shionogi per la partecipazione in ViiV Healthcare

Esce Pfizer, Shionogi sale al 21,7% e GSK mantiene il controllo al 78,3%.

(Teleborsa) - GSK e la giapponese Shionogi hanno raggiunto un accordo con Pfizer per la sostituzione della partecipazione economica dell'11,7% in ViiV Healthcare - azienda specializzata nell'HIV - attualmente detenuta da Pfizer con un investimento di Shionogi.

A seguito della transazione, che dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2026, Shionogi aumenterà la sua partecipazione in ViiV Healthcare al 21,7%. GSK manterrà la sua partecipazione economica di maggioranza del 78,3%.

Secondo l'accordo, ViiV Healthcare emetterà nuove azioni a favore di Shionogi per un corrispettivo di 2,125 miliardi di dollari e annullerà la partecipazione di Pfizer in ViiV Healthcare. Pfizer riceverà 1,875 miliardi di dollari e GSK riceverà un dividendo speciale di 0,250 miliardi di dollari (pagabile in GBP).

