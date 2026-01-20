GSK acquista la californiana RAPT Therapeutics per 2,2 miliardi di dollari

GSK

RAPT Therapeutics

(Teleborsa) - La multinazionale farmaceuticaha annunciato l'dell'azienda biofarmaceutica californianaper circa 2,2 miliardi di dollari, rafforzando il suo portafoglio di investimenti nei segmenti respiratorio, immunologia e infiammazione.GSK pagherà agli azionisti di RAPT Therapeuticsal closing, per uncomplessivo stimato di. Al netto della liquidità acquisita, l'investimento iniziale stimato di GSK è di 1,9 miliardi di dollari.La transazione, che dovrebbe concludersi nel, conferisce a GSK i diritti globali sul programma- un anticorpo che la biotech Usa sta sviluppando per la protezione dalle allergie alimentari - escludendo Cina continentale, Macao, Taiwan e Hong Kong. GSK sarà inoltre responsabile del pagamento di milestone e royalty per ozureprubart dovuti al partner di RAPT, Shanghai Jeyou Pharmaceutical, in base al successo dell'operazione.In base ai termini dell'accordo, la controllata di GSK è tenuta a lanciare un'per acquisire tutte le azioni ordinarie RAPT in circolazione al prezzo di 58,00 dollari per azione in contanti entro 10 giorni lavorativi dalla firma. Subito dopo la chiusura dell'offerta pubblica di acquisto, GSK acquisirà tutte le azioni RAPT non offerte nell'offerta pubblica di acquisto attraverso una fusione di secondo livello al prezzo dell'offerta pubblica di acquisto.