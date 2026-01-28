New York: amplia l'ascesa Texas Instruments

(Teleborsa) - Effervescente la compagnia chip statunitense
, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,25%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Texas Instruments
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,27%, rispetto a +2,85% dell'indice del basket statunitense
).
Allo stato attuale lo scenario di breve della società tech americana
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 216,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 206,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 226,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)