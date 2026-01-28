New York: amplia l'ascesa Texas Instruments

compagnia chip statunitense

S&P-500

Texas Instruments

indice del basket statunitense

società tech americana

(Teleborsa) - Effervescente la, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,25%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,27%, rispetto a +2,85% dell').Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 216,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 206,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 226,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)