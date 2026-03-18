Wall Street in stand-by

(Teleborsa) - Chiusura in marginale rialzo per Wall Street, mentre gli investitori attendevano la decisione di politica monetaria della Federal Reserve prevista più tardi nella giornata, cui seguirà la conferenza stampa del presidente Jerome Powell.



Restano elevati i rischi geopolitici. Israele ha ucciso il capo della sicurezza iraniano, mentre l’Iran ha rinnovato gli attacchi contro gli impianti petroliferi negli Emirati Arabi Uniti, evidenziando il rischio di interruzioni prolungate dell’offerta attraverso lo Stretto di Hormuz.



A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 46.993 punti, mentre, al contrario, l' S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.716 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,51%); pressoché invariato l' S&P 100 (+0,04%).



Energia (+1,02%), beni di consumo secondari (+1,00%) e telecomunicazioni (+0,67%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti sanitario (-0,92%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,48%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, IBM (+2,75%), Walt Disney (+1,66%), Amazon (+1,63%) e Goldman Sachs (+1,57%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Johnson & Johnson , che ha chiuso a -2,09%.



Spicca la prestazione negativa di Salesforce , che scende dell'1,53%.



Sottotono Amgen che mostra una limatura dell'1,40%.



Deludente Honeywell International , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Western Digital (+9,65%), Seagate Technology (+5,59%), ARM Holdings (+4,62%) e Micron Technology (+4,50%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Intel , che ha chiuso a -3,72%.



Atlassian scende dell'1,65%.



Calo deciso per Fortinet , che segna un -1,57%.



Fiacca Amgen , che mostra un piccolo decremento dell'1,40%.

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