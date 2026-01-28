Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 20:52
26.066 +0,49%
Dow Jones 20:52
49.008 +0,01%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

New York: Palantir Technologies si muove verso il basso

Migliori e peggiori
New York: Palantir Technologies si muove verso il basso
(Teleborsa) - In forte ribasso la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che mostra un -3,84%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Palantir Technologies rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Palantir Technologies, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 156,9 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 163,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 154,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
