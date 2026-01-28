Milano 15:24
45.109 -0,73%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 15:24
10.162 -0,44%
Francoforte 15:24
24.781 -0,46%

Piazza Affari: calo per il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: calo per il FTSE Italia All-Share Financials
Il FTSE Italia All-Share Financials perde l'1,35%, continuando la seduta a 39.580,36 punti.
Condividi
```