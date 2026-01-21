Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 17:39
25.203 +0,86%
Dow Jones 17:39
48.832 +0,71%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

Piazza Affari: giornata depressa per il FTSE Italia All-Share Financials

Perde terreno il FTSE Italia All-Share Financials, che retrocede a 38.811,73 punti, ritracciando dell'1,47%.
