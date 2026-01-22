Milano 14:55
45.003 +1,16%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 14:55
10.193 +0,54%
Francoforte 14:55
24.852 +1,18%

Piazza Affari: positiva la giornata per il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: positiva la giornata per il FTSE Italia All-Share Financials
Il FTSE Italia All-Share Financials guadagna l'1,29% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 39.591,24 punti.
Condividi
```