Milano
17:35
44.950
+0,26%
Nasdaq
17:42
25.768
+0,64%
Dow Jones
17:42
49.238
+0,28%
Londra
17:35
10.149
+0,05%
Francoforte
17:35
24.933
+0,13%
Lunedì 26 Gennaio 2026, ore 17.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il FTSE Italia All-Share Financials
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
26 gennaio 2026 - 10.00
Il
FTSE Italia All-Share Financials
guadagna lo 0,73% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 39.580,73 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: in calo il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: lieve rialzo per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: giornata fiacca per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: il FTSE Italia All-Share Financials in rally
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Financials
+0,71%
Altre notizie
Piazza Affari: giornata depressa per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: positiva la giornata per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: andamento negativo per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: andamento tentennante per il FTSE Italia All-Share Financials, che cresce senza forza
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Telecom Italia
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Italgas
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto