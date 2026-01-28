Piazza Affari: rosso per Unicredit

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'istituto di credito
, che mostra un decremento dell'1,84%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Unicredit
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,83%, rispetto a +0,92% del principale indice della Borsa di Milano
).
Tecnicamente, la banca di Piazza Gae Aulenti
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 73,64 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,96. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 75,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)