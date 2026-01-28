Milano 15:25
45.121 -0,70%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 15:25
10.163 -0,44%
Francoforte 15:25
24.789 -0,42%

Piazza Affari: rosso per Unicredit

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'istituto di credito, che mostra un decremento dell'1,84%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Unicredit mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,83%, rispetto a +0,92% del principale indice della Borsa di Milano).


Tecnicamente, la banca di Piazza Gae Aulenti è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 73,64 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,96. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 75,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
