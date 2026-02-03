Piazza Affari: brillante l'andamento di Unicredit

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'istituto di credito
, in guadagno del 2,14% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Unicredit
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, la banca di Piazza Gae Aulenti
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 77,41 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 75,82. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)