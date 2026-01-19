Piazza Affari: scambi negativi per Unicredit

(Teleborsa) - Ribasso per l'istituto di credito
, che presenta una flessione del 2,02%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Unicredit
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,64%, rispetto a -1,5% del principale indice della Borsa di Milano
).
Tecnicamente, la banca di Piazza Gae Aulenti
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 71,91 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 70,54. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 73,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)