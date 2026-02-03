UniCredit, azioni proprie al 3,3% del capitale sociale

UniCredit

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 23 ottobre, ha reso noto di averdal 19 al 23 gennaio 2026, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 72,9585 euro.Al 30 gennaio, a partire dall'avvio della Seconda Tranche del Residuo SBB 2024, l'Istituto di Credito ha acquistato un totale di 23.944.290 azioni, pari all'1,54% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 1.601.339.964,45 euro. Considerando anche gli acquisti realizzati in esecuzione della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit detiene complessivamente 51.449.455 azioni proprie pari al 3,30% del capitale sociale.A Piazza Affari, intanto,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 77,21 euro.