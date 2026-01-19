Unicredit, acquistate oltre 1 milione di azioni proprie

(Teleborsa) - UniCredit
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 23 ottobre, ha reso noto di aver acquistato
dal 12 al 16 gennaio 2026, complessivamente 1.072.218 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 70,9250 euro.
Al 16 gennaio, a partire dall'avvio della Seconda Tranche del Residuo SBB 2024, l'Istituto di Credito ha acquistato un totale di 20.369.044 azioni, pari all'1,31% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 1.344.356.155,33 euro. Considerando anche gli acquisti realizzati in esecuzione della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit detiene complessivamente 47.874.209 azioni proprie pari al 3,07% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, ribasso per UniCredit
, che chiude la seduta con una flessione dell'1,53%.