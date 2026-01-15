Unicredit in rialzo dopo smentita su voci per MPS

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titolo Unicredit
che passa di mano in progresso dell'1,27%.
L'istituto di Piazza Gae Aulenti, prima dell'avvio delle contrattazioni, ha smentito le voci riguardo alla partecipazione in MPS
. La banca, guidata da Andrea Orcel, ha sottolineato che si tratta di ricostruzioni di "natura speculativa e ingiustificate, così come lo sono le ipotesi relative al presunto interesse nell'acquisto di altre partecipazioni".
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'istituto di credito
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Unicredit
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 72,55 Euro e primo supporto individuato a 71,92. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 73,18.