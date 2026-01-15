Milano 10:08
Unicredit in rialzo dopo smentita su voci per MPS
(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titolo Unicredit che passa di mano in progresso dell'1,27%.

L'istituto di Piazza Gae Aulenti, prima dell'avvio delle contrattazioni, ha smentito le voci riguardo alla partecipazione in MPS. La banca, guidata da Andrea Orcel, ha sottolineato che si tratta di ricostruzioni di "natura speculativa e ingiustificate, così come lo sono le ipotesi relative al presunto interesse nell'acquisto di altre partecipazioni".

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'istituto di credito rispetto all'indice di riferimento.

L'esame di breve periodo di Unicredit classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 72,55 Euro e primo supporto individuato a 71,92. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 73,18.
