Francoforte: nuovo spunto rialzista per Infineon

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia hi-tech tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,19%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Infineon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro tecnico di breve periodo del produttore di chip mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 41,75 Euro. Rischio di discesa fino a 40,95 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 42,56.

