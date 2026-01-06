Milano 14:43
Francoforte: positiva la giornata per Infineon

(Teleborsa) - Bene la compagnia hi-tech tedesca, con un rialzo del 2,67%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Infineon più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di breve periodo del produttore di chip mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 41,22 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 40,64. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 41,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
