Francoforte: giornata depressa per Infineon

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, che mostra un decremento dell'1,94%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Infineon rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di chip. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,18 Euro. Primo supporto visto a 39,61. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 39,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
