Francoforte: giornata depressa per Infineon

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia hi-tech tedesca
, che mostra un decremento dell'1,94%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Infineon
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di chip
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,18 Euro. Primo supporto visto a 39,61. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 39,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)