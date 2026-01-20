Francoforte: giornata depressa per Infineon

compagnia hi-tech tedesca

DAX

Infineon

indice della Borsa di Francoforte

produttore di chip

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento dell'1,94%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,18 Euro. Primo supporto visto a 39,61. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 39,38.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)