Analisi Tecnica: EUR/YEN del 28/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio

Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un controllato +0,02%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro contro Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 183. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 183,96. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 182,58.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
