Blackstone, utili 2025 battone le attese spinti da investimenti in data center e dealmaking

(Teleborsa) - Blackstone
, il più grande gestore di asset alternativi al mondo, ha superato le stime di Wall Street per il quarto trimestre del 2025, chiudendo quello che il CEO Stephen Schwarzman
ha definito un "anno record". La società ha beneficiato della ripresa delle fusioni e acquisizioni
(M&A) e della crescita esponenziale dei suoi investimenti in infrastrutture digitali
.
Nel quarto trimestre
, gli utili distribuibili sono saliti a 2,2 miliardi di dollari, pari a 1,75 dollari per azione, superando le previsioni degli analisti ferme a 1,54 dollari. Per l'intero anno 2025, il dato ha raggiunto i 5,57 dollari per azione
. Blackstone ha dichiarato un dividendo trimestrale
di 1,49 dollari per azione
, pagabile il 17 febbraio 2026.
Il patrimonio gestito
(AUM) ha toccato la cifra di 1,27 trilioni di dollari
, sostenuto da flussi in entrata per 71,5 miliardi di dollari solo nell'ultimo trimestre — il livello più alto degli ultimi tre anni. La società ha inoltre incassato 957 milioni di dollari dalla vendita di asset nel trimestre (+59% su base annua), approfittando di tassi di interesse più favorevoli.
Le performance sono state trainate dai fondi infrastrutturali
(+8,4% nel periodo), in particolare grazie all'operatore di data center QTS
, che sta capitalizzando la domanda legata all'intelligenza artificiale
. Parallelamente, il fondo immobiliare BREIT
ha segnato un recupero con un rendimento dell'8,1% nel 2025.