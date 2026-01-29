Blackstone, utili 2025 battone le attese spinti da investimenti in data center e dealmaking

Blackstone

(Teleborsa) -, il più grande gestore di asset alternativi al mondo, ha superato le stime di Wall Street per il quarto trimestre del 2025, chiudendo quello che il CEOha definito un "anno record". La società ha beneficiato della ripresa delle(M&A) e della crescita esponenziale dei suoi investimenti inNel, gli utili distribuibili sono saliti a 2,2 miliardi di dollari, pari a 1,75 dollari per azione, superando le previsioni degli analisti ferme a 1,54 dollari. Per l'intero anno 2025, il dato ha raggiunto i. Blackstone ha dichiarato undi, pagabile il 17 febbraio 2026.Il(AUM) ha toccato la cifra di, sostenuto da flussi in entrata per 71,5 miliardi di dollari solo nell'ultimo trimestre — il livello più alto degli ultimi tre anni. La società ha inoltre incassato 957 milioni di dollari dalla vendita di asset nel trimestre (+59% su base annua), approfittando di tassi di interesse più favorevoli.Le performance sono state trainate dai(+8,4% nel periodo), in particolare grazie all'operatore di data center, che sta capitalizzando la domanda legata all'. Parallelamente, il fondo immobiliareha segnato un recupero con un rendimento dell'8,1% nel 2025.