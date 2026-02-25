E.ON, utili in linea con le attese nel 2025, accelera il piano investimenti al 2030

E.ON

(Teleborsa) - L'utility tedescaha chiuso il 2025 con utili in linea con le aspettative degli analisti e ha aumentato il piano di investimenti quinquennale, ma ha previsto un utile netto per il 2026 inferiore ai livelli del 2025.In dettaglio, nel 2025 il Gruppo E.ON ha generato undi 9,8 miliardi di euro. Questo risultato si colloca al limite superiore dell'intervallo di previsione dell'azienda, compreso tra 9,6 e 9,8 miliardi, e supera del 9% il dato dell'anno precedente (2024: 9,0 miliardi). E.ON ha beneficiato in particolare della crescita del suo business Energy Networks, trainato da ingenti investimenti.L'è aumentato a 3,0 miliardi (2024: 2,9 miliardi di euro), posizionandosi al limite superiore dell'intervallo di previsione, compreso tra 2,85 e 3,05 miliardi. Ciò corrisponde a undi 1,16 euro (2024: 1,09 euro).Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza proporranno all'Assemblea Generale Annuale un. Ciò rappresenta un aumento del 4% rispetto all'anno precedente.Glinel 2025 hanno raggiunto 8,5 miliardi, di cui 7 miliardi nelle reti energetiche, con un aumento del 20% su base annua., ha dichiarato: "Nel 2025 abbiamo conseguito risultati solidi e mantenuto le nostre promesse. Allo stesso tempo, abbiamo ulteriormente incrementato i nostri investimenti, raggiungendo un nuovo traguardo di 8,5 miliardi di euro. Stiamo investendo in modo significativo nelle nostre reti e nella modernizzazione delle infrastrutture energetiche, perché è proprio qui che si deciderà la transizione energetica. La nostra buona performance finanziaria costituisce la base per questi investimenti".Guardando al, E.ON prevede uncompreso tra 9,4 e 9,6 miliardi, di cui il contributo del business Energy Networks è atteso tra 7,2 e 7,4 miliardi. L'è atteso tra 2,7 e 2,9 miliardi, dopo che la società ha dichiarato che per la prima volta escluderà gli effetti normativi temporanei dagli utili riportati. Ciò corrisponde a uncompreso tra 1,03 e 1,11 euro. Sia EBITDA che utile netto si dovrebbero attestare pertanto suL'azienda ha nuovamente ampliando ilper gli anni a venire. Per il periodo dal 2026 al 2030, E.ON prevede di investire circa 48 miliardi di euro (piano precedente: 43 miliardi di euro per il periodo 2024-2028), di cui circa 40 miliardi per il business Energy Networks.Il programma di investimenti pianificato da E.ON fino al 2030 presuppone esplicitamente condizioni normative adeguate per le sue attività di rete in Germania.Per il, infine, E.ON ha previsto undi circa 13 miliardi e undi circa 3,8 miliardi di euro, in linea con il consenso degli analisti rispettivamente di 12,9 miliardi di euro e 3,88 miliardi di euro. L'è visto a circa 1,45 euro.