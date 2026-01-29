Milano
17:29
45.047
-0,20%
Nasdaq
17:32
25.567
-1,75%
Dow Jones
17:32
48.897
-0,24%
Londra
17:29
10.171
+0,16%
Francoforte
17:30
24.293
-2,13%
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 17.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde molto Francoforte, in calo del 2,07%
Borsa: Perde molto Francoforte, in calo del 2,07%
Il DAX chiude a 24.309,46 punti
In breve
,
Finanza
29 gennaio 2026 - 17.43
In forte ribasso Francoforte, che mostra una discesa del 2,07% e archivia la seduta a 24.309,46 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,22%
Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,58%
Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,27%)
Borsa: Francoforte apre in ribasso dello 0,85%
Argomenti trattati
Francoforte
(382)
Titoli e Indici
Germany DAX
-2,13%
Altre notizie
Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dell'1,03%
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,53%
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,28%
Borsa: Perde molto il Dow Jones, in calo dell'1,76%
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,07%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,01%)
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto