Milano 17:29
45.047 -0,20%
Nasdaq 17:32
25.567 -1,75%
Dow Jones 17:32
48.897 -0,24%
Londra 17:29
10.171 +0,16%
Francoforte 17:30
24.293 -2,13%

Il DAX chiude a 24.309,46 punti

Borsa: Perde molto Francoforte, in calo del 2,07%
In forte ribasso Francoforte, che mostra una discesa del 2,07% e archivia la seduta a 24.309,46 punti.
