Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 22:00
25.884 -0,53%
Dow Jones 22:00
49.072 +0,11%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,53%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 25.884,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,53%
L'indice dei titoli tecnologici USA segna un mediocre -0,53%, terminando gli scambi a 25.884,29 punti.
Condividi
```