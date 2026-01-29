Milano 28-gen
45.139 -0,66%
Nasdaq 28-gen
26.023 +0,32%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 28-gen
10.154 -0,52%
Francoforte 28-gen
24.823 0,00%

Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,16% alle 03:50)

Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 53.274,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,16% alle 03:50)
Tokyo passa di mano con un trascurabile -0,16% alle 03:50 e scambia a 53.274,71 punti.
Condividi
```