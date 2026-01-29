Commercio extra UE, Istat: a dicembre export in crescita, ma bilancio 2025 chiude in flessione

(Teleborsa) - A dicembre 2025, l'dell'con iha mostrato segnali di ripresa congiunturale. Secondo le stime, si è registrato un aumento per entrambi i flussi, con lein crescita del 4,3% e ledell'1,5% rispetto al mese precedente. L’incremento dell’export è stato trainato principalmente dai(+3,7%) e dall'(+11,0%), mentre i beni di consumo non durevoli hanno subito una contrazione (-2,2%).Nonostante il dato mensile positivo, il5 evidenzia ledel commercio internazionale. Su, le esportazioni verso i mercati extra UE hanno registrato una(che scende al -4,2% correggendo gli effetti di calendario). La diminuzione è stata particolarmente marcata per l'energia (-19,5%) e i beni strumentali (-6,6%), mentre i beni di consumo non durevoli hanno mostrato una controtendenza positiva (+1,4%). Anche lehanno subito un(-9,8%), influenzato soprattutto dalla riduzione degli acquisti di energia e beni intermedi.Analizzando i, nel 2025 si è osservata una flessione generalizzata delle vendite verso i principali partner commerciali: l'export verso laè crollato del 16,8%, seguito da cali significativi verso i(-9,0%) e gli(-3,4%). Al contrario, sono cresciute le esportazioni verso la(+6,4%) e i(+1,6%).Sul fronte del, dicembre 2025 ha fatto registrare un, in leggero calo rispetto ai 5.617 milioni dello stesso mese del 2024. Tuttavia, il bilancio complessivo dell'anno è nettamente migliorato: l’è salito a, rispetto ai 48.243 milioni del 2024, grazie soprattutto alla riduzione del deficit energetico, passato da -59,5 miliardi a -50,1 miliardi di euro.