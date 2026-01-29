Commercio extra UE, Istat: a dicembre export in crescita, ma bilancio 2025 chiude in flessione

(Teleborsa) - A dicembre 2025, l'interscambio commerciale
dell'Italia
con i paesi extra UE
ha mostrato segnali di ripresa congiunturale. Secondo le stime Istat
, si è registrato un aumento per entrambi i flussi, con le importazioni
in crescita del 4,3% e le esportazioni
dell'1,5% rispetto al mese precedente. L’incremento dell’export è stato trainato principalmente dai beni strumentali
(+3,7%) e dall'energia
(+11,0%), mentre i beni di consumo non durevoli hanno subito una contrazione (-2,2%).
Nonostante il dato mensile positivo, il quadro complessivo del 202
5 evidenzia le difficoltà
del commercio internazionale. Su base annua
, le esportazioni verso i mercati extra UE hanno registrato una flessione del 4,8%
(che scende al -4,2% correggendo gli effetti di calendario). La diminuzione è stata particolarmente marcata per l'energia (-19,5%) e i beni strumentali (-6,6%), mentre i beni di consumo non durevoli hanno mostrato una controtendenza positiva (+1,4%). Anche le importazioni
hanno subito un forte calo annuale
(-9,8%), influenzato soprattutto dalla riduzione degli acquisti di energia e beni intermedi.
Analizzando i mercati di sbocco
, nel 2025 si è osservata una flessione generalizzata delle vendite verso i principali partner commerciali: l'export verso la Cina
è crollato del 16,8%, seguito da cali significativi verso i paesi MERCOSUR
(-9,0%) e gli Stati Uniti
(-3,4%). Al contrario, sono cresciute le esportazioni verso la Turchia
(+6,4%) e i paesi OPEC
(+1,6%).
Sul fronte del saldo commerciale
, dicembre 2025 ha fatto registrare un avanzo di 5.385 milioni di euro
, in leggero calo rispetto ai 5.617 milioni dello stesso mese del 2024. Tuttavia, il bilancio complessivo dell'anno è nettamente migliorato: l’avanzo commerciale per l'intero 2025
è salito a 55.485 milioni di euro
, rispetto ai 48.243 milioni del 2024, grazie soprattutto alla riduzione del deficit energetico, passato da -59,5 miliardi a -50,1 miliardi di euro.(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)