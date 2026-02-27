ISTAT, industria e servizi: fatturato in aumento a dicembre

(Teleborsa) - Nel mese di dicembre 2025, come pure nel quarto trimestre, si registra un, sia nell’industria che nei servizi, in valore e in volume.Nel complesso del 2025, al netto degli effetti di calendario, la dinamica del fatturato registra, rispetto all’anno precedente, un leggero recupero nell’industria (+0,6%) rispetto alla marcata flessione registrata nel 2024 (-4,3%), mentre si conferma la crescita nei servizi (+1,9%). Anche i volumi mostrano, nella media dell’anno, una moderata crescita in entrambi i comparti (+0,8%).Tra i principali raggruppamenti di industrie hanno registrato incrementi, nel 2025, ie quelli di, mentre nei servizi unaha interessato i servizi di informazione e comunicazione.In dettaglio, l'stima, a dicembre, che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti in termini congiunturali dello 0,5% in valore e dell’1,7% in volume. Sulsi rileva una variazione nulla in valore ed un incremento del 2,3% in volume, mentre su quellosi registrano aumenti dell’1,3% in valore e dello 0,7% in volume.Per il settore deistima una crescita congiunturale dell’1,0% in valore e dello 0,8% in volume, con aumenti sia nel commercio all’ingrosso (+0,8% in valore e +1,3% in volume) sia negli altri servizi (+1,1% in valore e +0,8% in volume).Gli indici destagionalizzati del fatturato in valore riferiti airegistrano a dicembre un aumento congiunturale per i beni di consumo (+1,4%) e per i beni intermedi (+0,7%), mentre si rilevano diminuzioni per i beni strumentali (-0,2%) e per l’energia (-1,6%).il fatturato dell’industria, in termini congiunturali e al netto dei fattori stagionali, è in crescita (+0,4% in valore e +1,1% in volume). Nello stesso arco temporale, per i servizi, si registra un aumento dello 0,1% in valore e dello 0,3% in volume.A dicembre, il fatturato dell’industria, corretto per gli effetti di calendario, registra un aumento tendenziale in valore (+3,6%) ed in volume (+4,8%). Si stima una crescita sia sul mercato interno (+3,0% in valore e +5,0% in volume) sia su quello estero (+4,9% in valore e +4,2% in volume). Per il settore dei servizi, al netto degli effetti di calendario, si rileva un aumento tendenziale del 2,9% in valore e del 2,7% in volume, con una crescita sia nel commercio all’ingrosso (+1,1% in valore e +0,9% in volume) sia negli altri servizi (+4,7% in valore e +3,2% in volume).Nel mese di dicembre 2025 isono stati 20, come a dicembre 2024.G li indici corretti per gli effetti di calendario del fatturato in valore riferiti ai raggruppamenti principali di industrie registrano, su base annua, una diminuzione per la sola energia (-15,6%), mentre si osserva un aumento per i beni intermedi (+2,3%), per quelli di consumo (+2,7%) e per i beni strumentali (+9,6%).