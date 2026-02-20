Milano 11:07
46.228 +0,95%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 11:07
10.702 +0,70%
Francoforte 11:07
25.112 +0,27%

Istat, produzione costruzioni in recupero a dicembre

Economia, Macroeconomia
Istat, produzione costruzioni in recupero a dicembre
(Teleborsa) - Torna a crescere a dicembre la produzione nel settore delle costruzioni, dopo la flessione registrata nel mese di novembre. L'Istat stima infatti che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni sia aumentato dello 0,5% rispetto a novembre.

Anche nella media del quarto trimestre si registra una variazione congiunturale positiva dell’1,5% nel confronto con il trimestre precedente.

Su base tendenziale, a dicembre l’indice grezzo registra un incremento del 5,3%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 5,4% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20, come a dicembre 2024).

Nella media complessiva dell’anno 2025, l’indice grezzo aumenta del 3,9%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 4,8%.


Condividi
```