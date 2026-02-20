Istat, produzione costruzioni in recupero a dicembre

(Teleborsa) - Torna a crescere a dicembre la produzione nel settore delle costruzioni
, dopo la flessione registrata nel mese di novembre. L'Istat stima infatti che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni sia aumentato dello 0,5%
rispetto a novembre.
Anche nella media del quarto trimestre
si registra una variazione congiunturale positiva dell’1,5%
nel confronto con il trimestre precedente.Su base tendenziale
, a dicembre l’indice grezzo registra un incremento del 5,3%
, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario
cresce del 5,4%
(i giorni lavorativi di calendario sono stati 20, come a dicembre 2024).
Nella media complessiva dell’anno 2025
, l’indice grezzo aumenta del 3,9%
, mentre l’indice corretto
per gli effetti di calendario cresce del 4,8%.