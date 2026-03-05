Milano 11:01
Istat, vendite al dettaglio a gennaio tornano a crescere (+0,6% m/m)

(Teleborsa) - I dati Istat sulle vendite al dettaglio di gennaio 2026 fotografano un avvio d'anno positivo per i consumi in Italia. Rispetto al mese precedente, si registra un incremento sia in valore (+0,6%) che in volume (+0,4%), trainato principalmente dal comparto alimentare, che segna un significativo +1,1% in valore.

Il confronto con gennaio 2025 mostra una crescita ancora più marcata, con un aumento del 2,3% in valore e dello 0,9% in volume. Anche in questo caso sono i beni alimentari a guidare la risalita (+3,9% in valore), mentre per i prodotti non alimentari l’incremento è più contenuto (+1,2%). Tra le categorie merceologiche non alimentari, spicca il balzo delle dotazioni per informatica e telefonia (+3,9%), a fronte di una flessione nel settore calzature e articoli in cuoio (-2,2%).

La dinamica dei canali di vendita evidenzia una netta polarizzazione: rispetto allo scorso anno, la grande distribuzione cresce del 4,1% e il commercio elettronico del 4,6%. Al contrario, le imprese operanti su piccole superfici registrano un aumento quasi nullo (+0,2%), mentre le vendite al di fuori dei negozi risultano in calo dell'1,7%.

Nel trimestre novembre 2025 - gennaio 2026, i dati congiunturali confermano la tendenza positiva con un incremento complessivo del valore delle vendite dello 0,5%, consolidando un trend di ripresa che interessa entrambi i settori merceologici, seppur con velocità differenti.
