Istat, vendite al dettaglio a gennaio tornano a crescere (+0,6% m/m)

(Teleborsa) - I datisulledi gennaio 2026 fotografano un avvio d'anno positivo per iin. Rispetto al mese precedente, si registra un incremento sia in(+0,6%) che in(+0,4%), trainato principalmente dal, che segna un significativo +1,1% in valore.Il confronto conmostra una crescita ancora più marcata, con un aumento dele dello 0,9% in volume. Anche in questo caso sono i beni alimentari a guidare la risalita (+3,9% in valore), mentre per il’incremento è più contenuto (+1,2%). Tra le categorie merceologiche non alimentari, spicca il balzo delle dotazioni per(+3,9%), a fronte di una flessione nel settore(-2,2%).La dinamica deievidenzia una netta polarizzazione: rispetto allo scorso anno, lacresce del 4,1% e il commercio elettronico del 4,6%. Al contrario, leregistrano un aumento quasi nullo (+0,2%), mentre le vendite al di fuori dei negozi risultano in calo dell'1,7%.Nel, i dati congiunturali confermano la tendenza positiva con un incremento complessivo del valore delle vendite dello 0,5%, consolidando un trend di ripresa che interessa entrambi i settori merceologici, seppur con velocità differenti.