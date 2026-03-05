Istat, vendite al dettaglio a gennaio tornano a crescere (+0,6% m/m)

(Teleborsa) - I dati Istat
sulle vendite al dettaglio
di gennaio 2026 fotografano un avvio d'anno positivo per i consumi
in Italia
. Rispetto al mese precedente, si registra un incremento sia in valore
(+0,6%) che in volume
(+0,4%), trainato principalmente dal comparto alimentare
, che segna un significativo +1,1% in valore.
Il confronto con gennaio 2025
mostra una crescita ancora più marcata, con un aumento del 2,3% in valore
e dello 0,9% in volume. Anche in questo caso sono i beni alimentari a guidare la risalita (+3,9% in valore), mentre per i prodotti non alimentari
l’incremento è più contenuto (+1,2%). Tra le categorie merceologiche non alimentari, spicca il balzo delle dotazioni per informatica e telefonia
(+3,9%), a fronte di una flessione nel settore calzature
e articoli in cuoio
(-2,2%).
La dinamica dei canali di vendita
evidenzia una netta polarizzazione: rispetto allo scorso anno, la grande distribuzione
cresce del 4,1% e il commercio elettronico del 4,6%. Al contrario, le imprese operanti su piccole superfici
registrano un aumento quasi nullo (+0,2%), mentre le vendite al di fuori dei negozi risultano in calo dell'1,7%.
Nel trimestre novembre 2025 - gennaio 2026
, i dati congiunturali confermano la tendenza positiva con un incremento complessivo del valore delle vendite dello 0,5%, consolidando un trend di ripresa che interessa entrambi i settori merceologici, seppur con velocità differenti.