Italia, surplus commerciale sale a 50,7 miliardi di euro nel 2025 con deficit energetico in calo

(Teleborsa) - Per2025 l'Istat stima unasia delle(+0,3%) sia delle(+0,1%). Il lieve aumento su base mensile dell'export è sintesi di un incremento per l'area extra-Ue (+1,9%) e di una contrazione per l'area Ue (-1,1%). Nel quarto trimestre 2025, rispetto al precedente, l'export si riduce dell'1,4%, l'import dello 0,2%.A dicembre 2025, l'export cresce su base annua del 4,9% in termini monetari e del 3,6% in volume. La crescita tendenziale dell'export in valore riguarda entrambe le aree, Ue (+4,7%) ed extra Ue (+5,1%). L'import registra una crescita tendenziale del 3,4% in valore - determinata dall'aumento delle importazioni dai paesi Ue (+7,1%) mentre si riducono quelle dai paesi extra Ue (-1,1%) - e del 7,7% in volume.Su base annua, tra ialla crescita dell'export nazionale si segnalano metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+27,8%) e mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+25,2%). All'opposto, coke e prodotti petroliferi raffinati (-31,0%) fornisce il contributo negativo più ampio.Su base annua, la Svizzera (+41,7%) è il paese che fornisce il contributo positivo maggiore all'export nazionale; seguono paesi ASEAN (+48,0%), Polonia (+18,9%), Francia (+5,4%) e Spagna (+8,4%). Flettono le esportazioni verso Turchia (-17,0%), Regno Unito (-8,7%), Paesi Bassi (-9,7%) e Belgio (-8,9%).Nel complesso del 2025, rispetto al 2024, l'export in valore cresce del 3,3%: a contribuire sono principalmente le maggiori vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+28,5%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+9,8%), mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+11,6%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+4,3%).Il2025 è pari a +6.037 milioni di euro (+5.147 milioni a dicembre 2024). Il deficit energetico (-3.755 milioni) è inferiore rispetto a un anno prima (-5.184 milioni). L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici scende da +10.330 milioni di dicembre 2024 a +9.792 milioni di dicembre 2025.Nell'ilè pari a +50.746 milioni (+48.287 milioni nel 2024). Ilsi riduce a -46.939 milioni, da -54.290 milioni dell'anno prima. L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici (+97.685 milioni) è elevato ma meno ampio rispetto al 2024 (+102.577 milioni).A dicembre 2025 idiminuiscono dello 0,1% su base mensile e del 3,1% su base annua (da -2,8% di novembre); nella media 2025 i prezzi flettono dell'1,7% (era -1,5% nel 2024).