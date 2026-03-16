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Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Insurance
Il Comparto assicurativo dell'Area Euro guadagna l'1,07% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 509,31 punti.
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