Milano 17:29
45.047 -0,20%
Nasdaq 17:33
25.573 -1,73%
Dow Jones 17:33
48.900 -0,24%
Londra 17:29
10.171 +0,16%
Francoforte 17:30
24.293 -2,13%

Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Health Care
Si muove al ribasso il comparto sanitario dell'Area Euro, che perde lo 0,53%, scambiando a 890,37 punti.
Condividi
```