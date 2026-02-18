Brenntag scivola in fondo al mercato di Francoforte

distributore tedesco di prodotti chimici

Brenntag

DAX

(Teleborsa) - In forte ribasso il, che mostra un -4,7%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 55,87 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 53,77. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 52,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)