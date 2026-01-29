Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 19:40
25.763 -1,00%
Dow Jones 19:40
48.944 -0,15%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

Groupe Casino multato di 40 milioni di euro per corruzione e manipolazione di mercato

Finanza
(Teleborsa) - Casino Guichard Perrachon, multinazionale francese attiva nel settore della grande distribuzione organizzata, ha reso noto che il Tribunale penale di Parigi ha assolto la società dall'accusa di manipolazione del prezzo delle azioni, ma l'ha condannata al pagamento di una multa di 40 milioni di euro, di cui 20 milioni con sospensione della pena, oltre al risarcimento dei danni civili, in relazione ad atti di corruzione privata e manipolazione del mercato risalenti al 2018 e al 2019. La società, si legge in una nota, sta valutando le azioni che intende intraprendere e si riserva il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi.
