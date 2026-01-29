Groupe Casino multato di 40 milioni di euro per corruzione e manipolazione di mercato

Casino Guichard Perrachon

(Teleborsa) -, multinazionale francese attiva nel settore della grande distribuzione organizzata, ha reso noto che il Tribunale penale di Parigi ha assolto la società dall'accusa di manipolazione del prezzo delle azioni, ma l'ha condannata al pagamento di una, di cui 20 milioni con sospensione della pena, oltre al risarcimento dei danni civili, in relazione adrisalenti al 2018 e al 2019. La società, si legge in una nota, sta valutando le azioni che intende intraprendere e si riserva il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi.