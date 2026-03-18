Parigi: performance negativa per Publicis Groupe

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso della pubblicità francese , in flessione del 2,75% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Publicis Groupe , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo della big dell'advertising evidenzia un declino dei corsi verso area 72,22 Euro con prima area di resistenza vista a 74,08. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 71,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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