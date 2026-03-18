Parigi: performance negativa per Publicis Groupe
(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso della pubblicità francese, in flessione del 2,75% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Publicis Groupe, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo della big dell'advertising evidenzia un declino dei corsi verso area 72,22 Euro con prima area di resistenza vista a 74,08. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 71,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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