Milano 12:27
45.287 +0,89%
Nasdaq 17-mar
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Dow Jones 17-mar
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Londra 12:27
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Francoforte 12:27
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Parigi: in calo Publicis Groupe

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo Publicis Groupe
Seduta in ribasso per il colosso della pubblicità francese, che mostra un decremento del 2,75%.
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