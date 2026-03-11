Tesmec torna all'utile nel 2025: debito in calo

Tesmec

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, azienda attiva nelle tecnologie per infrastrutture energetiche e ferroviarie quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 con risultati che evidenziano undel Gruppo, caratterizzato dalla crescita dei ricavi, dale da una significativaTesmec ha chiuso l’esercizio 2025 conpari a, in aumento del 7,5% rispetto ai 239,5 milioni del 2024. Questo incremento è stato trainato principalmente dale dalla. L'si è attestato a, segnando un netto miglioramento rispetto alla perdita di 4,8 milioni registrata l’anno precedente, grazie anche alla positiva conclusione dell’accordo strategico sul mercato francese relativo al deconsolidamento di Groupe Marais.L’si è attestato a(EBITDA margin al 15,7%), contro i 41,1 milioni del 2024. Sulla redditività ha influito la performance della divisione Trencher, penalizzata da bassi volumi produttivi nella prima parte dell'anno e operazioni di destocking, fattori compensati però dal miglioramento dei margini nel comparto Energy. Sul, l’indebitamento netto è sceso a 130,4 milioni di euro, in forte contrazione rispetto ai 147 milioni di fine 2024, grazie a una gestione ottimale del capitale circolante.Iltotale ha raggiunto i 416,2 milioni di euro (rispetto ai 350,7 milioni del 2024), spinto dal segmento Energy che da solo pesa per 227,5 milioni. La società ha inoltre approvato la Rendicontazione di Sostenibilità 2025, confermando il trend positivo degli indicatori ESG. L’Assemblea degli Azionisti è stata convocata per il prossimo 23 aprile 2026."Il 2025 ha rappresentato per il Gruppo un anno di progressivo rafforzamento. Dal punto di vista industriale, nei settori Energy e Ferroviario abbiamo consolidato ulteriormente il nostro posizionamento competitivo, confermando la validità dell’evoluzione del mix di business verso segmenti più resilienti e profittevoli. Nonostante le sfide del contesto macroeconomico, il risultato positivo dell’esercizio e la continua riduzione dell’indebitamento finanziario netto testimoniano l’efficacia delle nostre iniziative. In tale percorso si inseriscono anche le operazioni strategiche, quali il definitivo deconsolidamento di Groupe Marais e il rifinanziamento del debito, che rappresentano tasselli coerenti per migliorare la flessibilità finanziaria, ottimizzare l’allocazione del capitale e focalizzare ulteriormente il Gruppo sulle attività core – ha commentato, Presidente di Tesmec –. Guardando al 2026, proseguiremo con le azioni intraprese, con particolare attenzione alla disciplina finanziaria e al miglioramento delle marginalità. La visibilità garantita da un portafoglio ordini solido e ben diversificato in tutte le Business Unit rappresenta inoltre un elemento abilitante fondamentale per consolidare la traiettoria di crescita e la sostenibilità del Gruppo".