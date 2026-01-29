Milano 11:02
45.349 +0,47%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 11:02
10.196 +0,41%
Francoforte 11:02
24.550 -1,10%

Londra: andamento negativo per Sage

Migliori e peggiori
Londra: andamento negativo per Sage
(Teleborsa) - Ribasso per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che presenta una flessione del 2,19%.

Lo scenario su base settimanale di Sage rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Sage, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 9,61 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 9,92 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 9,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```