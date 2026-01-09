Milano 13:39
Londra: balza in avanti Shell

Londra: balza in avanti Shell
(Teleborsa) - Bene il distributore di petrolio e gas naturale, con un rialzo del 2,22%.

Lo scenario su base settimanale di Shell rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Shell, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 25,98 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 26,32 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 25,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
